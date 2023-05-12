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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Rusya tepkisi

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Rusya tepkisi
12.05.2023 16:11 - Son Güncelleme: 12.05.2023 16:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından FETÖ'yü aklamak için Rusya'ya saldıran Kılıçdaroğlu'na Sultangazi'deki mitingde sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar." dedi.

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