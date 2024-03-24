Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için 7 gün sonra sandığa gidiyor. AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, meydanda 650 bin kişinin olduğunu açıkladı. Görevdeki CHP'li yönetim İstanbul'a hizmet etmediğini belirten Erdoğan, "Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor." dedi. CHP'deki balya balya para skandalına değinen Erdoğan, "Bunun tutarlı, mantıklı bir izahını yapamadılar. Kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler." ifadelerini kullandı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun metro yaptık yalanıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul'daki tüm metroları biz yaptık biz." diyerek tepki gösterdi. Teşkilata talimat veren Erdoğan, "Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz." şeklinde konuştu.