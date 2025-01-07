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Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan İdareciler Günü Programı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 20:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen İdareciler Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Milletin hayır duasının devletin en güçlü hazinesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur." dedi. Valilere odalarınıza sıkışmayın uyarısı yapan Erdoğan, "Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yaralar açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Esad gitti sığınmacılar da gitsin" açıklamasının kara bir cehalet örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, "terörsüz Türkiye" idealinin gerçekleşeceğini belirtti.

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