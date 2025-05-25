Başkan Erdoğan’dan Her Mahallesiyle İstanbul Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim yoldaşlarımız elitler, tuzu kurular, sırça köşkte oturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır" dedi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmesine tepki gösteren Özgür Özel'e "Uzatılan her mikrofonda birilerini tehdit etmek müflislerin siyaset tarzıdır. Siyaset millete hizmet için yapılır. Milleti dinlemezseniz halkçı değil ya rantçı ya da bantçı olursunuz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu soruşturmasının giderek derinleştiğine de dikkat çeken Erdoğan, "Yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor" şeklinde konuştu.