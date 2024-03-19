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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 14:55 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 14:55

Başkan Erdoğan'dan deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar: Seçim sonrası için felaket senaryosu çalışanlar var takipteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinin ardından 115 milyarlık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Bir buçuk ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. "İstanbul için acele etmeliyiz" diyen Erdoğan, "Murat Kurum kardeşimizin İstanbul’u depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyorum" şeklinde konuştu. 'Enflasyonla kararlı mücadele' mesajı veren Erdoğan, "Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz" dedi.

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