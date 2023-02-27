Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da. Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Adıyaman'a ilk günlerde arzu ettikleri çalışmaları gerçekleştiremediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Adıyaman'da 50 bin konut inşa edeceklerini belirten Erdoğan, deprem bölgesindeki tütün üreticilerinden alınan verginin yarıya indirildiğini açıkladı. AFAD ve Kızılay'ı hedef alanlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın." ifadelerini kullandı.