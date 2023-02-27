CHP yandaşı Enver Aysever'den adaylık kavgasına tepki

Aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan ve kurmaylarına "gerizekalılar" diyerek hakaret eden Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti. İkilinin kavgasına Akşener'in yaptığı açıklamalar üzerinden tepki gösteren CHP yandaşı Aysever ise, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok." dedi.