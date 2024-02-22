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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 16:00

Başkan Erdoğan'dan Denizli mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetteki çekişmeye gönderme yapan Erdoğan, "Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Dün iltifak ettiklerinin bugün kuyusunu kazıyorlar" dedi. Öte yandan trollerin KAAN hazımsızlığına da tepki gösteren Erdoğan, "Yerli ve milli muhalefet olmayı bir türlü öğrenemediler. Akıllarınca dalga geçtiler. Ama biz bunlara kulak asmayacağız. 2028 yıl sonunda KAAN Hava Kuvvetleri envanterine katılacak" ifadelerini kullandı.

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