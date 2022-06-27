Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz
27.06.2022 20:10 - Son Güncelleme: 27.06.2022 20:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:18
Suriye’de harekat sinyali!
Güncel 00:20
Yerli ve milli gururumuz...
Güncel 05:18
Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları...
Güncel 01:13
Eski eşi ses kaydını paylaştı
Güncel 00:33
CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eski...
Güncel 01:40
Yerli doğal gazda geri sayım...
Güncel 03:04
Adana'da bulunan petrol sevinç...
Güncel 01:54
CHP'de yeni kriz: Genel...
Güncel 01:37
Yargıtay 15 Temmuz kararını...
Güncel 00:31
Meral Akşener orman...
Güncel 03:06
Avrupa Konseyi önünde PKK...
Güncel 07:54
CHP'de genel başkanlık savaşı!

Başkan Erdoğan, Marmaris yangınında yalan yanlış bilgilerle kirli algı yapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, gereği neyse onu yapıyoruz. Gece gündüz demeden, bütün itfaiyecilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensupları, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 12 uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 60 hava aracı, 613 arasöz, 203 iş makinası, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllülerden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir bay Kemal. Tabi yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını böylece duymuş olsunlar." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA