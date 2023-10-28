Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de katliamı karşısında İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Dünyaya bir gece ansızın mesajı veren Başkan Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazır" dedi. Hamas'ı terör örgütü ilan eden muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, Ukrayna'da ölen çocuklar için gözyaşı döküp Gazze'de ölen masumlara sesini çıkarmayan Batı'ya sert tepki gösterdi. Katil İsrail'i dünyaya savaş suçlusu ilan edeceklerini belirten Erdoğan, PKK ve FETÖ'ye de ABD ve Tel Aviv yönetiminin destek verdiğini belirtti.