Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin DEM ile tokalaşmasına destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar dönüşü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak verdiği pozitif mesajları yorumladı. Bahçeli'nin attığı adımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz." dedi. Bir de uyarı yapan Başkan Erdoğan, "Buna rağmen “biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz, her adımımızı bu anlayışla atıyoruz” demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülmez." ifadelerini kullandı.