Başkan Erdoğan’a KKTC’de sevgi seli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan’ı görmek için Ercan Havalimanı’nda bekleyen KKTC halkı, Erdoğan’ı “Başkomutan hoş geldin” pankartlarıyla karşıladı. Atatürk Anıtı’na gitmek üzere havalimanından aracına binen Erdoğan, vatandaşları selamlamak için aracından inerek, “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Türkiye, Azerbaycan Yaşa Yaşa Erdoğan” sloganlarının yükseldiği kalabalıkla tek tek selamlaştı. Erdoğan daha sonra aracına binerek Atatürk Anıtı’na hareket etti.