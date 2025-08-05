Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Türkiye'nin tarihi adımlar attığını ifade ederek Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutupbaşı ülkesine haline getirme mücadelemiz kurulan tuzaklara içeriden ve dışarıdan gelen saldırlara rağmen devam ediyor." dedi. Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Başkan Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi şekillenecek. Bilindiği üzere YAŞ toplantılarında albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.