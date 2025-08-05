Son Dakika
CHP'ye AYM şoku! Tekirdağ'da su krizi büyüyor: Çeşmeden akmıyor sokaklarda patlayan borulardan fışkırıyor Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı 81 ilde kaçak alkol operasyonu! 121 şüpheli yakalandı Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Türkiye'nin tarihi adımlar attığını ifade ederek Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutupbaşı ülkesine haline getirme mücadelemiz kurulan tuzaklara içeriden ve dışarıdan gelen saldırlara rağmen devam ediyor." dedi. Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Başkan Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi şekillenecek. Bilindiği üzere YAŞ toplantılarında albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.

Bunlar da Var

Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle