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Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan önemli açıklamalar
08.11.2022 20:06

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olması gerektiğini belirten Erdoğan, daha hassas olunması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor" dedi. Ulf Kristersson da Türkiye'yi anladıklarını belirterek PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ifade etti. İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözlere riayet edeceğine ve muhtıraya uyacaklarını söyledi. Daha sonra Başkan Erdoğan, İsveç makamlarına çağrıda bulundu ve "FETÖ’cü Bülent Keneş’in ülkemize deport edilmesi çok önemli" dedi.

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