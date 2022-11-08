Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı fena bombaladı: Nefsine hakim olmayanı yanımda tutmam

ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'aday benim' dedi. Adaylık çekişmesi yaşadığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sert göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım isterse 40 yıllık arkadaşım olsun" şeklinde konuştu. 2023 emellerinden vazgeçmediğini keskin bir üslupla yineleyen CHP lideri, "Bedeli ne olursa olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullanarak Akşener'e ve masaya net bir mesaj verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.