Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'taki seçim zaferinin ardından dün ilk durak olan Kıbrıs'taydı. Erdoğan bugün ise Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Resmi karşılama töreninde dikkat çeken bir detay yer aldı. Başkan Erdoğan'ın beraberindeki heyette Sinan Oğan'ın da olduğu görüntülendi. Erdoğan ile Aliyev resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan dünyayada iki önemli mesaj verdi. Erdoğan "Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz." ifadelerini kullanırken, Şuşa Başkonsolosluğuna ilişkin de konuştu. "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, ortak basın açıklamasında Türkiye Azerbaycan Üniversitesi hakkında “YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler. Türk gençleri Azerbaycan’da okuma şansı elde edecek” dedi. Zengezur hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek" ifadelerini kullandı.