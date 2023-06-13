Kemal Kılıçdaroğlu yine kürsüde! Kuyusunu kazmaya çalışan gazetecilere fena salladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından koltuğunu korumak için Merkez Yürtüme Kurulu'nu değiştirdi. Ancak başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Özgür Özel, Gürsel Tekin gibi isimler kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seçimin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, salondan bir kişinin "Neden kaybettiniz?" diye bağırmasıyla büyük şok yaşadı. Konuşmasını bu itirazı duymamışçasına sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan gazetecilere ağır karşılık verdi.

"Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." diyen Kılıçdaroğlu, uzun süredir kendisini hedef alan Yılmaz Özdil, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz gibi isimlere sert sözlerle yüklendi.

"SON KEZ KONUŞUYORUM"

Kılıçdaroğlu şantaj ve kirli pazarlık neticesinde partisi ve ortaklarına kendisi cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmesinin ardından 7 Mart 2023'te gerçekleşen partisinin grup toplantısında, "Bu kürsüde son kez konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için parti içi mücadeleye girişti.

Kılıçdaroğlu, 13 Haziran 2023'te tükürdüğü yalayarak bir kez daha partisinin grup toplantısında partililere seslendi.

"NEDEN KAYBETTİNİZ" ŞOKU

Parti içi muhalefete karşı zorlu bir mücadeleye girişen Kılıçdaroğlu, "baba ve oğlu gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Gürsel Tekin'e karşı koltuk kapma yarışına girmek üzere. Parti tabanından da bir yandan "istifa" sesleri yükselmeye devam ediyor. Grup toplantısı sırasında katılımcılar arasından bir kişi, "Neden kaybettiniz?" diye bağırınca ölüm sessizliği yaşandı. Protesto karşısında ne yapacağını şaşıran Kılıçdaroğlu, bağırtıyı duymamış gibi yaparak konuşmasını sürdürdü.

"KALEMİNİ SATAN GAZETECİLER"

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise; seçimlerin kaybedeilmesinin ardından eleştiri oklarını kendisine çeviren gazeteciler vardı. CHP'li gazeteciler İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal gibi isimler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek çok ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu günler sonra bu isimlere, kürsüden ağır bir karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP demokrasinin temel taşıdır. Gelen eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var. Ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." dedi.

Oldukça zor günler geçiren Kılıçdaroğlu grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" şeklinde karşılık verdi.

KÖYLÜLÜLERİ KÜÇÜMSEDİ

Seçimin kaybedilmesin ardından ilk kez bir televizyon programına çıkan Kılıçdaroğlu, hezimetin sorumluluğunu köylüler ve TRT'ye yıkmaya kalkışmıştı.

"Kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.





"AYDA 500 LİRA PARA ALIYORLAR HARCAYACAKLARI YER YOK"

Programda yandaş gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" şeklinde söylemleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba. Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok" cevabını vermişti.





AKIL TUTULMASI: "KÖYLÜLER TRT İZLİYOR O YÜZDEN KAYBETTİK"

28 Mayıs'ta neden kaybettiğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, suçu köylülere atmakla yetinmedi mağlubiyetten TRT'yi de sorumlu tuttu.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Sözcü TV Ana Haber suncusu Fatih Portakal çileden çıktı. Portakal Kılıçdaroğlu'na sözlerle yüklendi.

İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:



BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ

CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.







İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ

İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.







SEÇMENLE DALGA GEÇİYORSUNUZ

Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.Seçmenle dalga geçiyorsunuz.







HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ YA?

Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.





KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULMAK İSTEYEN KALEMŞÖRLER DEVREDE

Kılıçdaroğlu'nun elinde bulundurduğu delege gücü ile koltuktan kalkmayacağının sinyalini vermesi değişim isteyen CHP yandaşlarının elini kolunu bağlıyor.

YILMAZ ÖZDİL 2008'DE YAZILAN RAPORU HATIRLADI!

Daha önce CHP için kalem sallayan ancak Kılıçdaroğlu'nun baskısı ile Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil 2008'de yazılan bir raporu hatırladı.

"AZ SABIR KELİME KELİME ANLATACAĞIZ"

Daha önce Takvim.com.tr'nin de gündeme getirdiği ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü'nün (Sik Road Studies) yazdığı raporu işaret eden Özdil, "Niye bırakmadığı, niye bırakmak istemediği, 14 yıldır kaybetmesine rağmen niye hala alkışlandığı, itiraz edenlerin niye linç edildiği, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yan kuruluşu İpekyolu Enstitüsü'nün 2008 yılındaki raporunda açıkça yazıyor… Az sabır, çalışıyoruz, kelime kelime anlatacağız" dedi.

O RAPOR NE ANLATIYOR?

Yılmaz Özdil'in işaret ettiği o rapor CHP'nin dizayn sürecine ilişkin bilgiler içeriyor!

Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

"BAYKAL DEVRİLECEK KILIÇDAROĞLU GELECEK CHP DEĞİŞECEK"

Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.

Raporun içinde Türkiye'yi ve CHP'yi ilgilendiren öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:



"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturdu.



Takvim o raporu yıllar önce gündeme getirmişti

BU MYK'YI KİM TANIYOR?

SÖZCÜ TV canlı yayınına katılan CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın sözleri de akıllara geldi. Saymaz, CHP ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi mücadelesinde geri geri ilerlediğini belirten Saymaz toplumun değişim beklentisi sonrası sadece MYK'nın yenilendiğine vurgu yaparak, "Kim tanıyor ki MYK'yı? Yani kim baştan sona sayabilir ki?" dedi.

"ÖZTRAK TAŞ DEVRİ'NDEN BERİ, KUŞOĞLU CİLALI TAŞ DEVRİ'NDEN İTİBAREN CHP'DE YÖNETİCİ" | VİDEO İZLE





ÖZTRAK TAŞ DEVRİ'NDEN BERİ, KUŞOĞLU CİLALI TAŞ DEVRİ'NDEN İTİBAREN CHP'DE YÖNETİCİ

Değişim beklentisiyle oluşturulan MYK'da Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'nun yer almasına da tepki gösteren Saymaz, "Öztrak Taş Devri'nden beri, Kuşoğlu Cilalı Taş Devri'nden itibaren CHP'de yönetici. Değiştirecekseniz onları değiştirin." diye konuştu. CHP'nin başarı hikayesi yazmaya çalıştığını ancak bunun muhalefetin ortak aday çıkarmasından kaynaklandığının altını çizen Saymaz, "CHP'nin oyu yüzde 25, ortak tek aday yüzde 48. Bugüne kadar Erdoğan 2014'te, 2018'de 2023'ye aynı oyu aldı, yüzde 52 hiç gerilememiş. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.