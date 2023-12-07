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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 19:12

Başkan Erdoğan Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, büyükelçilikte Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ı büyükelçilik önünde karşılayanlar arasında basketbol antrenörü ve eski basketbolcu Halil Ergin Ataman da vardı.

Başkan Erdoğan, Atina Büyükelçiliği'nde Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Başkan Erdoğan, aralarında İskeçe ve Gümülcine seçilmiş müftülerinin yer aldığı yetkililer tarafından havalimanına uğurlandı.

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