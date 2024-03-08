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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 18:26

Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu: "İsrail yönetimi hırsız ve katildir"

Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'e çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Netanyahu ve onun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. İsrail'deki herkes daha anne karnındaki bebeklerden her yaştan çocuğa kadına erkeğe kadar on binlerce Filistinli masum tatmininden sorumludur. Netanyahu ile yan yana olmak utanılacak bir ayıptır. İsrail işgali altında yaşayan evinde oturmasından sokakta yürümesine işine veya okuluna gitmesine kadar hayatının her anını zehir eden bir düzenine şahit olup bitenleri gördüğü halde kafasını çeviren kalbi taşlaşmış vicdan siyonistlere kiraya vermiş, bunlara ortaktır. İsrail yönetimi Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu evleri arazileri tarlaları bahçeleri içindeki eşyaları mahsulleri ve ağaçları gasp etmektedir" dedi.

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