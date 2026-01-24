Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecek

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecekBaşkan Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecekGiriş Tarihi: 24 Ocak 2026 09:29 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği Şubat ayında vites yükseltiyor. Bölgesel istikrar ve ekonomik iş birliği hedefleriyle rotayı Orta Doğu’ya çeviren Erdoğan, kritik temaslar gerçekleştirecek.Bunlar da Var 01:17Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde otobüs otomobili biçti: 2 ölü 23.01.2026Cuma 02:03Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün çarptığı araç gişede sıkıştı 23.01.2026Cuma 00:10Beykoz'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı 23.01.2026Cuma 01:55Suriye ordusu: Terör örgütü YPG/SDG sahte videolarla halkı korkutmaya çalışıyor | VİDEO 23.01.2026CumaCANLI YAYIN