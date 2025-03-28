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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 12:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye'ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışabileceğini belirtti.

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