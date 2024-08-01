Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT propagandasına tepki göstermiş, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Papa'yı arayacağını ifade etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Papa'yı aradığı belirtilirken Erdoğan'ın, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söylediği aktarıldı.