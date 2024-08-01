SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan, Papa ile görüştü!
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan, Papa ile görüştü!

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 15:16   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 15:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT propagandasına tepki göstermiş, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Papa'yı arayacağını ifade etmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Papa'yı aradığı belirtilirken Erdoğan'ın, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söylediği aktarıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Haniye suikastındaki sis perdesi nasıl kalkacak? Güvenli konut nasıl hedef alındı?
01.08.2024Perşembe
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı
01.08.2024Perşembe
Bursa'da garip kavga... Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
01.08.2024Perşembe
Bilecik'te çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı
01.08.2024Perşembe
Alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
01.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Diyarbakır Kayapınar’da maganda dehşeti! Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı! O anlar kamerada! 04:06
Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca böyle yumrukladı!
01.08.2024Perşembe
Çorum’da parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 01:01
Kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
01.08.2024Perşembe
Hamas’in askeri lideri şehit oldu! İşte o anlar… 01:22
Hamas’in askeri lideri şehit oldu!
01.08.2024Perşembe
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! 02:44
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
01.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA