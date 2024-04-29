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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 09:51 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 09:51

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... Gözler bu randevuda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Siyasetin gündemi, Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bu hafta gerçekleşecek kritik randevuya kilitlendi. Görüşmeye ilişkin AK Parti'nin A Takımı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiç konuşulmaması anormaldi" diyerek görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etti. Öte yandan kritik kabulde Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.

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