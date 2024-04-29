Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Siyasetin gündemi, Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bu hafta gerçekleşecek kritik randevuya kilitlendi. Görüşmeye ilişkin AK Parti'nin A Takımı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiç konuşulmaması anormaldi" diyerek görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etti. Öte yandan kritik kabulde Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.