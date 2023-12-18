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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 14:51 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 14:53

Başkan Erdoğan Macaristan'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaştı. Ziyarette siyasi ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması ve bu yıl 10 ayda 3,3 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için strateji oluşturulması bekleniyor. Ziyaretin tarihi olan 18 Aralık'ın da ayrı bir önemi bulunuyor. Öyle ki Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. İki ülke arasında 16 belgenin imzalanması öngörülüyor.

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