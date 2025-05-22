Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 maddelik açıklama: "Terör ülke gündeminden çıkarılacak"

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde saat 16.07'de Külliye'de başlayan toplantı sona erdi. MGK sonrası 8 maddelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." denildi.