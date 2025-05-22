SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 maddelik açıklama: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 maddelik açıklama: "Terör ülke gündeminden çıkarılacak"

Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:17:44

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde saat 16.07'de Külliye'de başlayan toplantı sona erdi. MGK sonrası 8 maddelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." denildi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Ünalan Metronun yürüyen merdiveni kırıldı! Vatandaşlardan isyan: "Hizmet yok" | Panik anı kamerada
22.05.2025Perşembe
Başkan Erdoğan Diyanet vakfına kurban bağışında bulundu
22.05.2025Perşembe
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
22.05.2025Perşembe
Dijital Telif Yasası'nda son hazırlıklar! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'dan TAKVİM'e konuştu
22.05.2025Perşembe
Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali'nde! Bilal Erdoğan'dan özel açıklama!
22.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı 01:33
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
20.05.2025Salı
Ali Koç’un Fenerbahçe Gönüllüler Derneği’ni bastığı görüntüler ortaya çıktı: Ziyarete gittim demişti! 01:13
Ali Koç'un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı!
21.05.2025Çarşamba
Birecik Adliyesi önünde akraba kavgası kamerada! 00:51
Adliye önünde kemerli sopalı akraba kavgası kamerada!
20.05.2025Salı
Müge Anlı’da son dakika gelişmesi... Mehmet Çetin olayında yeni detay! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu! 10:52
Bayram Akçay'ın evinde silah bulundu!
21.05.2025Çarşamba
CANLI YAYIN