İran'da cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin can verdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kırıma uğrayan helikopterin ABD yapımı olması manidar bir detay olarak kayıtlara geçerken etrafa saçılan parçalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi. A Haber'in helikopterin enkazından yaptığı tarihi yayında kazanın teknik boyutunu yorumlayan uzmanlar çok dar bir alan içerisinde tüm parçalarının mevcut olduğuna dikkat çekip helikopterin sürtünerek çarpmış olabileceğini söyledi. Bölgedeki görgü tanıkları da helikopterin 3 parçaya bölündüğünü, ön bölümün düşmenin etkisiyle yandığını söyledi. 1979 model olan hava aracının ambargo öncesi alınması ve yaşanan parça tedariki sorununun ise kazaya yol açabileceği konuşuluyor. İşte helikopter kazasında akıllara takılan soru işaretleri...