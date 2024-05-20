SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 17:44 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 17:45

İşte helikopter kazasında akıllara takılan soru işaretleri!

İran'da cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin can verdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kırıma uğrayan helikopterin ABD yapımı olması manidar bir detay olarak kayıtlara geçerken etrafa saçılan parçalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi. A Haber'in helikopterin enkazından yaptığı tarihi yayında kazanın teknik boyutunu yorumlayan uzmanlar çok dar bir alan içerisinde tüm parçalarının mevcut olduğuna dikkat çekip helikopterin sürtünerek çarpmış olabileceğini söyledi. Bölgedeki görgü tanıkları da helikopterin 3 parçaya bölündüğünü, ön bölümün düşmenin etkisiyle yandığını söyledi. 1979 model olan hava aracının ambargo öncesi alınması ve yaşanan parça tedariki sorununun ise kazaya yol açabileceği konuşuluyor. İşte helikopter kazasında akıllara takılan soru işaretleri...

SIRADAKİ VİDEO
Adli-İdari Yargı Kura Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
20.05.2024Pazartesi
İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
20.05.2024Pazartesi
Antalya'da kurbağa yakalayan yılanı avından ettiler! Üstüne kıymalı gözleme ve su verdiler
20.05.2024Pazartesi
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Oğlu ve kaynanası canlı yayına çıktı! Emine'nin ifadesi herkesi hayrete düşürdü
20.05.2024Pazartesi
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
20.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
İZLE I Akıncı İran’da Reisi’yi arıyor! Akıncı kısa sürede kaza yerine ulaştı 01:35
Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor!
20.05.2024Pazartesi
İZLE I Akıncı İHA İran’da Reisi’yi arıyor! İşte ilk görüntüler... 01:10
Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...
20.05.2024Pazartesi
SON DAKİKA HABERİ! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldü! A Haber helikopterin düştüğü alanı canlı yayınladı! İşte enkaz alanı! 07:29
Helikopterin enkazına A Haber ulaştı
20.05.2024Pazartesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! 01:03
Reisi hayatını kaybetti
20.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA