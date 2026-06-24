KAAN'dan Ayasofya'ya, Muhtıralardan Gezi'ye... Başkan Erdoğan Meclis'te izletti: "İstemezük" zihniyetine karşı 24 yıllık dev mücadele
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Grup Toplantısı'nda izlettiği ve "Biz iktidara gelmeyi koltuk ele geçirmek değil, millete hizmet fırsatı gördük" notuyla paylaştığı tarihi video, Türkiye'nin son 24 yıllık yakın tarihine ve yatırımlara karşı yürütülen "engelleme" siyasetine ışık tuttu. İşte 24 yıllık dev mücadelenin deşifresi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel