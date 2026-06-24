AK Parti kampa giriyor!
AK Parti’nin gelenekselleşen ve partinin gelecek vizyonunun şekillendiği "33. İstişare ve Değerlendirme Kampı" için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partinin A takımını bir araya getirecek olan dev organizasyon bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ev sahipliği bulacak. Kamp öncesi A Haber'e çok özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kurulacak çalışma gruplarıyla sahadan gelen tüm taleplerin tek tek masaya yatırılacağını belirtti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel