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AK Parti kampa giriyor!

AK Parti kampa giriyor!

AK Parti’nin gelenekselleşen ve partinin gelecek vizyonunun şekillendiği "33. İstişare ve Değerlendirme Kampı" için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partinin A takımını bir araya getirecek olan dev organizasyon bu kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ev sahipliği bulacak. Kamp öncesi A Haber'e çok özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kurulacak çalışma gruplarıyla sahadan gelen tüm taleplerin tek tek masaya yatırılacağını belirtti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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