Başkan Erdoğan Esad ile görüşecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ile normalleşme meselesine değinen Başkan Erdoğan, Esad'a yaptığı çağrıyı hatırlatarak önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer." ifadelerini kullandı.