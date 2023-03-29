RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan - Destici görüşmesi! Görüşme sonrası ilk açıklamalar

Başkan Erdoğan - Destici görüşmesi! Görüşme sonrası ilk açıklamalar
29.03.2023 16:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Destici, "Bu seçim sistemi, birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Biz burada diyelim ki 4 parti tek listede seçime girdik. Böylece Meclis'te yüzde 60'ın üzerinde bir çoğunluk olabilir." diyerek "ortak liste" çalışmalarına yeşil ışık yaktı. "Cumhur ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerini 1. turda kazanacak ve Meclis'te çoğunluğa sahip olacak." diyen Destici, eline yaklaşık 1 saat önce ulaşan anket çalışmasına göre, ittifakın oy oranının 49-50 bandında olduğunu söyledi.

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