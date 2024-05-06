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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024, 21:49 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024, 21:49

9 ilde “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında 30 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarmamız tarafından 7 ilde, Emniyet tarafından 2 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında 30 şüpheli yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmamız tarafından 7 ilde, Emniyetimiz tarafından 2 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-35" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Operasyonlar hakkında bilgi paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:


"Jandarma:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli yakalandı.
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli yakalandı.


Emniyet:
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;
Hatay'da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.
Kütahya'da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 1şüpheli yakalandı."
Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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