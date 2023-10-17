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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 18:54 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 19:18

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, barışın sağlanması için Filistin diplomasisini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan son olarak , Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan barışın sağlanması için Filistin diplomasisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığın'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti" açıklaması yapıldı.

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