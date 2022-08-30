Başkan Erdoğan, Bosna için 'Evlad-ı Fatihan' dedi Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı

30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şanına yaraşır bir şekilde kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahraman ordumuzun yurt dışında görev icra ettiği noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi. Bosna Hersek'teki Mehmetçik ile konuşan Başkan Erdoğan merhum Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını anlattı. Erdoğan, "İzzetbegoviç’in ölümünden bir gün önce onu ziyaret ettiğimde, bu toprakların Türkiye’ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı" ifadelerini kullandı.