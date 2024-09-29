Başkan Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtı: İstanbul sporun başkenti olacak

Dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, "İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak. Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" dedi. Türkiye Yüzyılı'na yakışır spor üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir baketbol lisesi de mevcut. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.