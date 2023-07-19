Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve imzalar atıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’ne dün akşam saatlerinde gelmişti. Resmi temaslarına bugün başlayan Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından Sarayı’nda El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törende daha sonra Erdoğan’a BAE heyeti tanıtıldı. Baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, BAE temasları kapsamında Türkiye-BAE İş Forumu’na da iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.