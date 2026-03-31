Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"ne katılarak Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulundu. 81 ilde eş zamanlı olarak devreye giren 5G teknolojisinin, Türkiye'yi küresel dijital ligde üst sıralara taşıyacağı vurgulandı.

Siber güvenlikte "ilave tedbirler" yolda

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin siber güvenliğin stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını belirten Başkan Erdoğan, "Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız" dedi. Siber savunmanın en az sınır güvenliği kadar kritik olduğunun altını çizen Erdoğan, verilerin yerli sistemlerle korunması talimatını yineledi.

"Bentleri yıkarak geliyoruz"

Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda önüne çıkarılan engellere değinen Erdoğan, kararlı bir duruş sergiledi: "Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyor, destanlaşıyor, yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz." 5G'nin sadece hız değil; sanayiden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar her sektörde devrim yaratacak bir altyapı olduğunu ifade etti.

2053 ve 2071 vizyonu vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü uzun vadeli stratejik hedeflerin bir parçası olarak tanımladı. Genç nesillere bırakılacak en büyük mirasın tam bağımsız ve dijitalleşmiş bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, yerli mühendislik ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin önemine dikkat çekti.