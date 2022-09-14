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Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılış töreninde konuştu
14.09.2022 18:54 - Son Güncelleme: 14.09.2022 19:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere müjde veren Erdoğan, "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerimiz sadece aldıkları kredi rakamı kadar geri ödeme yapacaklar" dedi. Erdoğan'ın gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar da vardı... Başkan, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlanacaktır" şeklinde konuştu.

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