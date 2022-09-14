CHP kendiyle çelişti! Destek verdiği e-Ticaret yasasını AYM’ye götürdü!

Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyasetine bir yenisi daha eklendi. Cumuriyet Halk Partisi, TBMM'de kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı. Duruma tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamza Dağ CHP'nin ortağı İYİ Parti'ye de dikkat çekti. Dağ, "Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir?" ifadelerini kullandı.