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Bartın’da pes dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı
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Bartın'da "pes" dedirten olay: Polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 08:53

Bartın'da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı'nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı. Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu. Şahsın, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi üzerine ise araç otoparka çekilirken, dur ihtarına uymamaktan plakaya para cezası kesildi.

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