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Barış Yarkadaş'tan hem itiraf hem tehdit: Ekrem İmamoğlu ısrar ederse HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri ipi koparır

Barış Yarkadaş'tan hem itiraf hem tehdit: Ekrem İmamoğlu ısrar ederse HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri ipi koparır
16.09.2022 12:46 - Son Güncelleme: 16.09.2022 12:49

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Muhalefetin adaylık krizi CHP içindeki savaşı alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti tarafından kabul görmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adını sıcak tutarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koz olarak kullanırken bomba gelişmeler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istediğini ve bu duruma itiraz eden 2 CHP'li meclis üyesini ise ihraç etmek için uğraştığını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işlerine dikkat çekmişti. Yarkadaş son bombayı patlattı. İBB meclisinde CHP'li ancak HDP'ye yakın isimlerin olduğunu ve İmamoğlu'nun Swiss Otel ısrarını sürdürmesi halinde bunların istifa edip yeni bir grup kuracağını söyledi. Yarkadaş'ın bu sözleri hem CHP-HDP ilişkisinin itirafı olurken Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'HDP' üzerinden yaptığı tehdit olarak yorumlandı.

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