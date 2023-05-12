Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi FPV dron ile görüntülendi.
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi FPV dron ile görüntülendi
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