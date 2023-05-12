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Barbaros Hayrettin Paşa Camisi FPV dron ile görüntülendi

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi FPV dron ile görüntülendi
12.05.2023 16:59

OTOMATİK OYNAT

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Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi FPV dron ile görüntülendi.

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