Balıkesir depremini İstanbul neden çok hissetti? Şükrü Ersoy İstanbul A Haber'de anlattı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedilirken uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Ali Osman Öncel, sarsıntının daha önce haritalarda yer almayan yeni bir fay hattında gerçekleştiğini belirterek artçıların 6 aya kadar sürebileceğini söyledi. Depremin zemin yapısı nedeniyle geniş bir alanda hissedildiğini vurgulayan Öncel, 'Binalar kaya zemin üzerine inşa edilseydi bu kadar etkili olmazdı.' dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise Sındırgı merkezli depremin İstanbul'u tetiklemeyeceğini ancak Marmara'da her an yıkıcı bir depremin yaşanabileceğini hatırlatarak 'Hazırlıklı olmalıyız.' uyarısında bulundu. Şükrü Ersoy İstanbul'a ilişkin de harita üzerinde önemli uyarular yaptı.

SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD açıkladı! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Adana feci kaza kamerada: Otomobil ile bisiklet çarpıştı! 3 yaralı
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı
Servisle çarpışan motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü: İşte o anlar!

