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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 17:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 18:49

Bakan Yerlikaya duyurdu! “Kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan şahısların gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Gereği Yapıldı-6’ başlığıyla yaptığı paylaşımında, “Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

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