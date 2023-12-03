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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 17:31 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 17:36

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayseri'de 'Can Dostlarımız' operasyonunda 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de köpek dövüşüne yönelik düzenlenen 'Can Dostlarımız' operasyonunda 2'si organizatör 37 kişinin suçüstü yakalandığını ve dövüştürülmek istenen 6 köpeğin kurtarıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri Yeşilhisar İlçesi Karacabey Mahallesi sınırları içerisinde bugün sabah saatlerinde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilgi doğrultusunda, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığımız, KOM Şube Müdürlüğümüz, JASAT Suç Araştırma Timi Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma personelimiz tarafından 'Can Dostlarımız' Operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve bu şahıslar hakkında 'Kumar Oynanması İçin İmkan Sağlamak ve Hayvan Hakları Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında da 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yürütülmekte olup köpek dövüşünde bahis oynayan 37 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği para cezası kesildi" dedi.

"KUMARA ALET EDİLMELERİNE İZİN MÜSAADE ETMEYİZ"

Dövüştürülmek istenen köpeklerin de muhafaza altına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Depremde bir can kurtarmak için enkazın üzerinde saatlerce koku arayan, narkotik operasyonlarında görev alan tüm köpeklerin, tüm can dostlarımızın güvenliği için de ekiplerimiz kararlılıkla mücadele ediyor. Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet edilmelerine, canlarına zarar gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı yüce Türk adaleti vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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