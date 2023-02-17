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Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar deprem bölgesinden paylaştı! Yıkık binalardan şoke eden görüntüler...

Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar deprem bölgesinden paylaştı! Yıkık binalardan şoke eden görüntüler...
17.02.2023 13:18 - Son Güncelleme: 17.02.2023 13:20

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Türkiye geçtiğimiz hafta başı "asrın felaketi"ni yaşadı. Dünya tarihinin karada gerçekleşen en büyük depremlerinden biri olan Kahramanmaraş depremleri sonrası 13,5 milyon vatandaşımız etkilenirken; on binlerce vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Depremin ardından bölgeden gelen kareler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar inşaatlardaki akılalmaz hataları da gözler önüne serdi.

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