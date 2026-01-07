Bakan Uraloğlu: Hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında rekor kırdık

HAVAYOLUNDA REKOR YIL: YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ'nin 2025 yılı verilerini açıkladı. Hava yolu taşımacılığında hem aylık hem yıllık bazda dikkat çekici artışlar yaşandı.

ARALIK AYINDA UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 11,7 ARTTI

2025 yılı Aralık ayında iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artış gösterdi.

ARALIKTA 17,5 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Aralık ayında iç hatlarda 7 milyon 899 bin, dış hatlarda 9 milyon 622 bin yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 17 milyon 532 bin oldu. Yolcu trafiğinde yıllık artış oranı yüzde 12,6 olarak kaydedildi.

2025 YILINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

2025 genelinde üst geçişler dahil 2 milyon 507 bin uçak trafiği gerçekleşti. Toplam yolcu sayısı ise direkt transit dahil 247 milyon 163 bin oldu. Böylece hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

5,1 MİLYON TON YÜK TAŞINDI

Yıl genelinde havalimanlarında taşınan yük miktarı iç hatlarda 929 bin ton, dış hatlarda 4 milyon 220 bin ton olmak üzere toplam 5 milyon 149 bin tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 84,4 MİLYON YOLCU

İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılında toplam 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği ise 549 bin 319 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 5 artış kaydedildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2025'te toplam 48 milyon 420 bin yolcu ağırlandı. Yolcu trafiği bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.

TURİZM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

2025'te turizm merkezlerindeki havalimanlarında toplam 62 milyon 875 bin yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı 39,1 milyon, İzmir Adnan Menderes 12,6 milyon, Muğla Dalaman 5,6 milyon, Milas-Bodrum 4,4 milyon, Gazipaşa-Alanya ise 1 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.