Bakan Soylu canlı yayında duyurdu! İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilit ismi Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi

TAKSİM SALDIRISINDA BİR İSİM DAHA YAKALANDI

Süleyman Soylu, saldırıyı organize eden ve patlayıcıyı temin ederek YPG'li kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtilen Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardımcı olan teröristin yakalandığını belirtti. Bakan Soylu, "Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına çıkaran ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bu akşam saat 18.00 sularında Hazni Gölge'yi Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimi bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 teröristte etkisiz hale getirildi.

"TÜRKİYE DAĞLARINDA, 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars- Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz. Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanoslar'ı terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur."

BİLAL HASSAN'IN KARDEŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi olan Ahmad El- Hac Nwas, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti. Saldırı sonrası yurtdışına kaçtığı tespit edilen Bilal Hassan'ın PYD/YPG terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösterirken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.