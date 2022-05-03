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Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na sert tepki: Emekçileri tespit edip işine son veren İBB terör yandaşlarını nasıl tespit edemedi?

Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na sert tepki: Emekçileri tespit edip işine son veren İBB terör yandaşlarını nasıl tespit edemedi?
03.05.2022 19:48 - Son Güncelleme: 03.05.2022 20:05

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin PKK'lı Şafak D'yi belediyede çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin üzerine pervasızca Devleti suçlayan İmamoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sert tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Varank, "Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB’de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?" ifadelerini kullandı.

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