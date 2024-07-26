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Bakan Murat Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024, 20:48 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 20:48

Bakan Murat Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'yi ziyareti esnasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, selde yaşanan hasardan sonra vatandaşlara verdikleri sözü tuttuklarını ve yarın o konutların anahtar teslimini yapacaklarını ifade etti. Öte yandan Ayder Yaylası'nda doğa ve koruma projesi olarak başlatılan çalışmalar hakkında da son aşamalara gelindiğini belirten Kurum ''Ayder'de yıkılan otellerin yerine hiçbir yapı yapılmayacak. Yapılan çalışma imar planı çerçevesinde yürütülen çalışmalardır'' dedi.

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