Haberler Güncel Videoları Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "5 ilde hasar tespit çalışmalarını tamamladık"

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "5 ilde hasar tespit çalışmalarını tamamladık"

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "5 ilde hasar tespit çalışmalarını tamamladık"
10.03.2023 18:00 - Son Güncelleme: 10.03.2023 18:02

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:43
Ayşegül Bilen’den A Haber’e...
Güncel 00:30
SON DAKİKA I Samsun'da 4.0...
Güncel 00:49
Ali Babacan: "Meral Akşener...
Güncel 15:36
Gazeteci Hakkı Öcal'dan önemli...
Güncel 02:41
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin...
Güncel 04:11
BBP Genel Başkanı Destici'den...
Güncel 00:17
Başkan Erdoğan, BBP Genel...
Güncel 01:48
Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ...
Güncel 10:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü...
Güncel 01:07
Bakan Akar, Antakya’da...
Güncel 23:50
DSP Cumhur İttifakı’na...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan İstanbul'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuştu. Kurum, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi. Enkaz kaldırma sürecinde çevresel hangi önlemleri almamız gerektiği, çıkan malzemelerin ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar gibi konuları da görüştük. Elimizde çok kıymetli veri var. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA