Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "5 ilde hasar tespit çalışmalarını tamamladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuştu. Kurum, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi. Enkaz kaldırma sürecinde çevresel hangi önlemleri almamız gerektiği, çıkan malzemelerin ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar gibi konuları da görüştük. Elimizde çok kıymetli veri var. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz." dedi.